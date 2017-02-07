Лукашенко назвал Мирзияева очень хорошим человеком

По мнению президента Белоруссии, с Узбекистаном отношения у Минска хорошие, а лидеры стран поддерживают контакт.

Как сообщает Podrobno.uz, в ходе пресс-конференции белорусского президента Александра Лукашенко спросили об отношениях Белоруссии с Узбекистаном.

«Он очень хороший человек, и у него команда пришла приличных людей. Поэтому мы рассчитываем, что мы в разы нарастим сотрудничество с Узбекистаном», – подчеркнул белорусский лидер.

Пресс-конференция Александра Лукашенко состоялась 3 февраля и побила рекорд по длительности – глава государства общался с журналистами 7 часов 20 минут. Ранее в СМИ появилась информация о готовящемся визите Лукашенко в Узбекистан.