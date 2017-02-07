Накануне выборов власти Ашхабада усилили контроль за ценами на продукты

Накануне выборов президента Туркменистана власти усилили контроль за ценами на продовольственных рынках Ашхабада, сообщает «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода»).

«Вот уже несколько дней подряд сотрудники налоговых служб, городской администрации и торговых организаций обходят рынки, заставляя продавцов продавать продукты по установленным, более низким ценам», – сообщил «Азатлыку» продавец Мерген (имя изменено), работающий на рынке, известном среди столичных жителей под названием «Мир базар».

В течение последних нескольких лет, торговля на рынках Ашхабада ведется по «двойным ценам», то есть реальная стоимость продуктов, в среднем на 40-60% выше цен, указанных на ценниках. Например, на рынке «Мир базар» килограмм моркови стоит 7 манатов, килограмм лука 6 манатов, а стоимость этих овощей, указанная на ценнике 5 и 4 манатов, передает радио «Азатлык».

«Представители правительства требуют продавать продукты «по указанным ценам». Но, мы устанавливаем цены, с учетом условий рынка. Установленные правительством цены для нас убыточны», – отмечает Мерген.

По словам продавца, «контроль цен» осуществлялся и ранее, в среднем один раз в месяц, но теперь представители контролирующих органов обходят торговые ряды ежедневно, зачастую надзор осуществляется в течение всего дня.

«Говорят, что контролировать будут до окончания президентских выборов», – сообщил «Азатлыку» Мерген, отметив, что продавцы опасаются открыто выражать свое возмущение вмешательством властей в ценообразование: «Ничего нельзя сказать против. Пожалуешься, под любым предлогом могут лишить лицензии».

В Туркменистане контроль за ценами на продукты питания и товары первой необходимости, является одним из распространенных мер, осуществляемых властями страны в преддверии важных политических событий, а также визитов главы государства в регионы.

В конце января, накануне визита президента Бердымухамедова в Дашогуз, на местных рынках были осуществлены меры по принудительному снижению цен на продукты питания.

Официальный контроль за ценами, меры по искусственному снижению стоимости некоторых продуктов, привели к дефициту и повышению реальных цен на продовольствие.