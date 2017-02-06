В Таджикистане заверяют: назначение сына президента мэром Душанбе было законным

Назначение Рустами Эмомали, сына главы государства, на пост председателя города Душанбе не противоречит законодательству страны, заявил руководитель Агентства по государственной службе при президенте Таджикистана. Джума Давлатов на пресс-конференции в Душанбе 6 февраля сообщил, что у Рустами Эмомали три диплома об окончании местных и иностранных вузов.

«Первые дни работы на новом посту доказали, что он умело справляется со своими обязанностями. Во время его работы в должности руководителя Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией также не было нареканий», – сказал глава Агентства по госслужбе.

По словам Джумы Давлатова, согласно законодательству, руководители городов и районов раз в три года должны проходить переподготовку и мэр города Душанбе также будут приглашен на эти курсы.

Рустами Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 12 января заменил на посту мэра города Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева. Раньше он возглавлял Таможенный комитет и антикоррупционное ведомство Таджикистана.

Джума Давлатов сообщил, что возраст 44 процентов госслужащих – младше 35 лет.