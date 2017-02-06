Туркменских алабаев будут использовать в вооруженных силах

Президент Туркменистана поручил создать специализированные центры для использования собак традиционной туркменской породы – алабаев в военной службе. Распоряжение президента было озвучено на очередном заседании Совета безопасности страны, на котором министр обороны Яйлым Бердыев сообщил о проведении специальных учений с участием алабаев, с целью «задержания преступников, обнаружения взрывчатых веществ и наркотических средств».

Министр обороны отметил, что собаки данной породы во время учений «продемонстрировали характерные особенности» поведения. В свою очередь эксперты выражают сомнение в эффективности использования туркменских алабаев в целях, озвученных туркменским военным руководством.

«Алабаи не очень пригодны для этих целей. Это было подтверждено ранее, еще в советские времена. Например, алабая, невозможно научить команде «ко мне», как овчарку. Принудительно держать их рядом с человеком, заставлять искать наркотики или натравливать на человека... я не считаю правильным», – отметил эксперт по коневодству и собаководству, руководитель международного центра «Янардаг» Гельды Кяризов. Он считает, что власти Туркменистана, используют внимание, уделяемое в настоящее время туркменским алабаям, в своих популистских целях.

В свою очередь официальные медиа Туркменистана отмечают в своих публикациях, что привлечение алабаев к военной службе «имеет историческое значение». Как сообщает государственная пресса, выбор изображения туркменского алабая в качестве талисмана Азиатских игр, которые пройдут в сентябре 2017 года в столице Туркменистана, также не случаен. Отмечается, что талисман игр – веселый, дружелюбный щенок с купированными ушами и хвостом должен стать всеобщий любимцем на спортивном мероприятии.