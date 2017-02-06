На развитие туризма в Армении семья премьер-министра передаст 500 тысяч долларов

Правительство планирует развивать туризм в Гюмри – втором по величине городе Армении. По словам премьер-министра Карена Карапетяна, в городе будет создан специальный фонд. Чтобы бизнесмены воодушевились этой идеей и вкладывали инвестиции в фонд, премьер заявил, что его семья станет одним из первых инвесторов.

«На данный момент я не имею возможности заниматься бизнесом и прошу членов моей семьи, чтобы они также сделали вклад. Для моей семьи будет большой честью стать первым инвестором в создаваемый фонд, инвестиционный пакет которого на данный момент составляет 10 млн драмов», – сказал премьер.

На вопрос журналистов о размере вклада, который сделает его семья, глава правительства ответил: «500 тысяч долларов». Сегодня был представлен проект исторического центра «Кумайри», который предусматривает создание на двух улицах Гюмри инфраструктур для развития исторического туризма. Программа продлится два года.

За последние 10 лет Гюмри должен был стать технопарком, образовательным, финансовым, спортивным центром, а также там должна была развиваться отраслевая промышленность, однако все это осталось лишь пока на бумаге. Тем не менее многие из прибывших в Гюмри вместе с премьер-министром предпринимателей выразили готовность вложить инвестиции в развитие туризма в Гюмри. Карен Карапетян заявил, что нет никакого риска и они начнут реализацию программы уже с завтрашнего дня.