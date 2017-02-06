Руководителя махаллей Узбекистана приравняли по статусу к министру

Первого заместителя создаваемой в Узбекистане ассоциации схода граждан приравняли по статусу к министру.

Первый заместитель председателя Республиканского совета по статусу, условиям бытового обеспечения, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к министру, заместитель председателя Республиканского совета – к заместителю министра. Об этом говорится в указе Президента Шавката Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли», сообщает Podrobno.uz.

Пенсионеры, работающие в должностях первых заместителей и заместителей председателей Республиканского совета, территориальных советов, будут получать пенсии в полном размере. Связанные с этим расходы покроют за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана.

В соответствии с указом на работников исполнительных аппаратов Республиканского совета, территориальных советов распространяется действие пункта 1 Указа Президента Узбекистана от 13 мая 1997 года «О стимулировании труда государственных служащих», предусматривающего установление 20-процентной надбавки к окладам, в соответствии с разрядами Единой тарифной сетки по оплате труда.

Одним из главных характерных и уникальных свойств национального уклада жизни узбекского народа является махалля – форма совместного проживания людей в пределах одного или нескольких кварталов, улиц.