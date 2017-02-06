В Казахстане осужден мужчина, заразивший ВИЧ свою жену и ребенка

В городе Шымкенте 49-летний мужчина признан виновным в том, что намеренно заразил ВИЧ-инфекцией свою 35-летнюю жену и 4-летнего ребенка, он приговорен к четырем годам тюрьмы.

В суде Аль-Фарабийского района приговор был оглашен 4 февраля. Жанетта Жазыкбаева, председатель общественного фонда «Защита детей от СПИДа», сказала, что это дело рассматривалось в суде три месяца, подсудимый находился под подпиской о невыезде, однако на оглашение приговора не явился.

– И подсудимый, и потерпевшие являются ВИЧ-инфицированными, поэтому не можем назвать их имена. Подсудимый лишен свободы на четыре года. Наказание должен отбыть в колонии общего режима. Вместе с тем он в течение одного месяца должен выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба в полтора миллиона тенге, – говорит Жанетта Жазыкбаева.

Мужчина с 2001 года находился на учете в областном СПИД-центре. С учетом его прежней судимости он приговорен к лишению свободы.