Японцев избавляют от стресса при помощи пеленания (видео)

Чтобы расслабиться и избавиться от стресса японцы придумали новую терапию, которая называется отонамаки, что в переводе с японского означает пеленание взрослых. Ее суть в том, что человека заворачивают в простыню буквально как младенца. Смысл способа заключается в том, чтобы пациент почувствовал себя как в утробе матери.

Поклонники новой терапии уверяют, что терапия снимает стресс, расслабляет мышцы и суставы, что особенно актуально для женщин в послеродовой период. «Когда мы попробовали эту процедуру, оказалось, что она очень успокаивает. Мы поняли, почему завернутые в пеленки младенцы так хорошо спят. Считаю, что это полезно для женщин после родов, так как они чувствуют боли в бедрах и плечах», – говорит одна из женщин.

Токийская организация помощи молодым мамам провела тренировку для желающих попробовать новый метод. Под наблюдением специалистов женщины учились заворачивать друг друга. Чтобы правильно выполнить процедуру, нужно лечь на спину в позе младенца. Ткань плотно оборачивают вокруг человека. Завязывая, фиксируют тело в этой позиции. Его слегка покачивают, что способствует расслаблению мышц.

Однако некоторые медработники не убеждены, что терапия эффективна. «Людям, страдающим астмой, в таком положении будет легче дышать, но как только простыню снимут все будет по-прежнему. Кроме того, я и представить не могу, как такая терапия может принести пользу», – говорит один из них. Врачи также предупреждают, что не стоит пробовать этот метод людям у которых болит спина.