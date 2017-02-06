Движение через Камчик восстановлено

С 12:00 4 февраля движение автомобилей через перевал Камчик возобновлено, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Днем ранее здесь дважды произошел сход снежных лавин: в 9:40 на 233-м км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» объемом около 1000 кубометров, в 10:30 – на 243-м км – около 250 кубометров. Из-за угрозы схода лавин на других участках движение транспорта было приостановлено.

4 февраля силами и средствами МЧС, Министерства обороны, МВД, Узгидромета и компании «Узавтойул» был осуществлен принудительный спуск лавин, после чего дорога была расчищена.