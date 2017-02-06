В Турции задержаны более 400 подозреваемых в связях с «ИГ»

В Турции полиция задержала более 400 человек по подозрению в связях с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство».

Спецоперация проходила в шести регионах Турции. Как сообщает агентство Франс Пресс, при обысках у некоторых подозреваемых было найдено оружие. По данным следствия, задержанные могли участвовать в подготовке терактов. Среди подозреваемых есть иностранцы, они будут высланы из страны.

Турецкие власти усилили меры безопасности после теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь. Ответственность за нападение, жертвами которого стали 39 человек, взяла на себя группировка «Исламское государство».