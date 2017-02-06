Сотрудник ФСБ, обвиняемый в госизмене, отказался от показаний

В Москве обвиняемый в госизмене в пользу США сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов отказался от признательных показаний, которые он дал после своего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы одного из участников дела.

Ранее сообщалось, что по подозрению в госизмене арестованы глава одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Адвокат Павлов не стал уточнять, признавали ли свою вину еще двое обвиняемых в госизмене, а также отказались ли они от своих первоначальных показаний.

Участники этого дела, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, подозреваются в передаче иностранным спецслужбам некой информации. ЦРУ США в деле не упоминается, круг возможных получателей информации за рубежом устанавливается.

В среду, 1 февраля, адвокат Иван Павлов подтвердил: офицерам ФСБ Сергею Михайлову и Дмитрию Докучаеву, а также топ-менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявлены обвинения в государственной измене. Это стало, по всей вероятности, первой официальной информацией о нашумевшем деле хакерской группировки «Шалтай-Болтай», в котором до того были лишь «сливы» и конспирологические теории.