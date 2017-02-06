Апелляционный суд США отказался восстанавливать указ Трампа о миграции

Апелляционный суд США заявил, что отклоняет апелляцию Министерства юстиции, которое потребовало восстановить временный запрет на въезд в США граждан из семи стран, ранее подписанный Дональдом Трампом, сообщило 5 февраля агентство Reuters.

В то же время Суд дал Минюсту время до понедельника, 6 января, чтобы подать краткое изложение дела.

Ранее Минюст ША подал в Верховный суд срочную апелляцию на ранее вынесенное решение судьи в Сиэтле, которое приостановило президентский указ о мигрантах.

В апелляции Минюста указано, что судебный запрет «подвергает сомнению» решение президента, принятое в интересах национальной безопасности и «искажает» систему исполнения указов. В документе также утверждается, что президент имеет право вводить временные запреты на въезд в страну в соответствии с Конституцией.

Рассматривать апелляцию будет жюри из трех судей, которые могут вынести свое решение в любой момент.

Трамп называл «большой проблемой» ситуацию, когда «страна не может определять, кто может и, кто не может въезжать и выезжать, особенно по причинам безопасности».

Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон – один из тех, кто оспаривал в суде указ Трампа, заявил, что приостановка действия запрета на иммиграцию демонстрирует верховенство конституции США. Никто не может быть выше закона, даже президент, подчеркнул Фергюсон.

Ранее федеральный судья Джеймс Робарт приостановил указ Трампа от 27 января, запретивший въезд в США гражданам из семи государств Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.