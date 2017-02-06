Узбекский беженец: Америка не должна закрывать свои двери перед людьми, которые бегут от насилия и жестокости

Проживающие в США узбекистанцы обеспокоены указом президента Дональда Трампа о временном запрете въезда в страну граждан из семи мусульманских государств, несмотря на то, что несколько дней назад посольство США в Ташкенте сообщило о том, что указ главы Америки не относится к гражданам Узбекистана.

В беседе с «Озодликом» 32-летняя собеседница по имени Феруза, проживающая в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, говорит, что колеблется относительно своей поездки в Узбекистан.

– У меня есть опасения насчет того, что при возвращении из Узбекистана меня могут не пустить в США. Этот вопрос сейчас беспокоит не только меня, но и многих узбеков, проживающих в Америке, – говорит собеседница.

Собеседник по имени Отабек, проживающий в городе Вудбридж, штат Вирджиния,​ также обеспокоен указом президента Трампа.

Однако собеседник говорит, что верит в то, в Америке правит верховенство закона и общество не позволит принятию указов, противоречащих общечеловеческим ценностям.

– Меня тоже беспокоят указы Трампа, но с другой стороны, Америка – демократическая страна. Я очень сильно уверен в том, что народ Америки не допустит принятие указов, противоречащих американским и общечеловеческим ценностям. Вы сами видели, что здесь на фоне недовольства широкой общественности были внесены соответствующие изменения в антииммигрантский указ Трампа. Власти разрешили въезд в страну обладателям грин-карты, – говорит Отабек.

Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну.

Кроме того, США объявили о приостановлении выдачи виз на три месяца месяца для граждан семи мусульманских стран – Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана .

Изначально этот запрет также касался обладателей грин-карты.

Данный указ американского президента вызвал бурю протеста у некоторых политиков и населения страны, некоторые суды в США даже были вынуждены временно приостановить действие указа.

Вслед за волной протестов президент Трамп внес ясность в свой указ, заявив, что он не касается обладателей грин-карты.

Проживающий ныне в штате Огайо политический беженец из Узбекистана Миррахмат Муминов говорит «Озодлику», что узбеки в США обеспокоены тем, что в будущем и они могут попасть под действие антииммигрантского указа Трампа.

​– Сейчас в США ходят разговоры о том, что в список семи мусульманских стран, гражданам которых был запрещен въезд в страну, могут внести еще несколько стран мира. Среди этих стран есть также Узбекистан. Среди узбекистанцев, проживающих в Америке, ходят слухи о том, что Узбекистан хотят внести в список в качестве страны-экспортера террора второстепенного уровня. Есть сообщения о том, что на основании законопроекта сенатора Рэнда Пола Узбекистан также могут внести в список «очень опасных стран». Причиной этому стало то, что в США по меньшей мере девять выходцев из Узбекистана были арестованы по обвинениям в оказании материальной помощи или поддержке террористических организаций, ​– говорит политбеженец Муминов.

Напомним, что в ходе своей прошлогодней президентской кампании Дональд Трамп заявлял о том, что Узбекистан, как и Сомали, Марокко, Сирия, Афганистан, Филиппины, Ирак, Пакистан и Йемен является страной, «поставляющей возможных террористов».

Арест в США девяти узбекистанцев, которым были предъвлены обвинения в оказании материальной помощи и поддержки террористическим организациям, «стал большим минусом для Узбекистана», считает еще один узбекский мигрант, работающий в США водителем грузового автомобиля.

– В США арестовали девять человек, это – не малые цифры. Кроме того, узбекистанцы были задержаны в Турции и других странах. Эти случаи сами по себе становятся причиной внесения Узбекистан в список «стран, экспортирующих террористов», – считает собеседник.

Однако, как сообщило на днях посольство США в Узбекистане, антииммигрантский указ администрации Трампа, не касается граждан этой страны.

Данное распоряжение не относится к гражданам Узбекистана при условии, что они одновременно не имеют гражданства следующих стран: Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Йемен или Сомали. Граждане Узбекистана, как и раньше, могут продолжать подавать заявления на получение всех категорий виз, сообщалось на сайте посольства США в Узбекистане.

Между тем, в США продолжаются акции протеста против миграционного указа Дональда Трампа.

Миррахмат Муминов говорит репортеру нашего радио, что также намерен принять участие в акции протеста в Кливленде.

– Я также хочу принять участие в акции протеста с тем, чтобы Америка не закрывала свои двери людям, которые бегут сюда от насилия и жестокости в своих странах, чтобы спасти не только себя, но и свою семью, – заявил Миррахмат Муминов.

В одном из своих недавних выступлений президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться того, чтобы в эту страну приезжали люди, уважающие американские ценности.

2 февраля на традиционном ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне президент Трамп обещал создать систему, предотвращающую въезд в страну террористов и экстремистов.

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