Суд в США приостановил действие указа президента о въезде в страну

Федеральный судья в Сиэтле приостановил действие всех положений президентского указа Дональда Трампа, временно запрещающего въезд в США гражданам семи стран и прием беженцев. Минюст США собирается опротестовать решение.





Министество юстиции США заявило о намерении опротестовать решение суда в Сиэтле, приостановившего действие указа президента страны. Президент Трамп назвал решение «смехотворным» и сказал, что оно будет отменено.

Трамп называл «большой проблемой» ситуацию, когда «страна не может определять, кто может и кто не может въезжать и выезжать, особенно по причинам безопасности».

​Вечером пятницы 4 февраля судья Джеймс Робарт провел в Сиэтле заседание по иску к федеральному правительству штатов Вашингтон и Миннесота и объявил, что штаты продемонстрировали ущерб, нанесенный им в результате осуществления указа об ограничениях на въезд.



Генеральный прокурор штата Вашингтон, выступавший в роли истца, заявил, что суд приостановил действие президентского указа по всей стране, что означает, что визы, выданные гражданам семи стран, являются действительными.

Пограничная служба сообщила авиакомпаниям, что правительство США быстро возобновит выдачу виз гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, а беженцев из этих стран следует пускать на самолеты, летящие в Америку. Ряд авиакомпаний, в том числе Air France, Emirates, Etihad и другие начали допускать на свои рейсы пассажиров с действительными документами для поездки в США, которым ранее был запрещен въезд в страну.

Неделю назад после вступления в действие президентского указа, около двух сотен граждан семи стран были задержаны при въезде в Соединенные Штаты. Позже все они были допущены в США.

Несколько десятков тысяч обладателей иммигрантских и неиммиграционных виз, выданных в этих странах, получили уведомления о том, что эти визы недействительны.

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