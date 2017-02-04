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Новости

Абдулазиз Камилов поздравил нового госсекретаря США

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поздравил Рекса Уэйна Тиллерсона по случаю его официального вступления в должность государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, сообщила пресс-служба МИДа.

В послании главы узбекского внешнеполитического ведомства выражена уверенность, что многогранная деятельность Рекса Тиллерсона на новом поприще будет всемерно способствовать укреплению мира и стабильности, устойчивому развитию и углублению взаимопонимания между народами.

«Узбекистан твердо намерен и впредь развивать всестороннее сотрудничество с Соединенными Штатами и всячески поощрять крепнущее партнерство в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и гуманитарной областях, всецело поддерживать конструктивный диалог по вопросам формирования гражданского общества на основе принципов взаимопонимания, взаимного уважения и выгоды, учета обоюдных интересов», – отмечается в послании.

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