У посольства Кореи в Ташкенте упавшее дерево раздавило несколько автомобилей

Из-за сильного снегопада у здания посольства Кореи в столице большое дерево рухнуло на несколько припаркованных автомобилей, сообщается в сообществе «Водители Ташкента» в Facebook и Telegram.

По предварительным данным, в тот момент пассажиров в машинах не было, никто не пострадал.

Также деревья упали по улице Абая недалеко от здания посольства Казахстана и на проезжую часть возле парка им.Фурката, автомобилей поблизости не оказалось.