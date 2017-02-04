Темир Сариев собирается баллотироваться в президенты Кыргызстана

Бывший премьер-министр Темир Сариев заявил, что будет баллотироваться в президенты Кыргызстана на выборах этой осенью. Об этом стало известно на конференции партии «Ак Шумкар» в Бишкеке. По итогам конференции принята резолюция о выдвижении Темира Сариева кандидатом на выборах президента. В своей речи Сариев сказал, что составил собственную программу развития страны, направленную на обеспечение законности и развития экономики Кыргызстана, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

54-летний Темир Сариев был депутатом Жогорку Кенеша, являлся одним из членов бывшего Временного правительства. В 2011 году возглавил министерство экономики. В 2015 году Сариев был избран премьер-министром, однако год спустя оставил пост главы правительства после скандала вокруг строительства дороги Балыкчы-Корумду.