Трамп проведет 4 февраля телефонный разговор с Порошенко

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко запланировали на 4 февраля телефонный разговор. Разговор состоится около полуночи по киевскому времени. Трамп в это время будет находиться в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, где проведет выходные дни.

Ранее, как сообщило американское издание Politico, Дональд Трамп провел частную встречу с одним из лидеров украинской оппозиции, бывшим премьер-министром, а ныне оппозиционным депутатом Юлией Тимошенко. Встреча проводилась в неформальной обстановке, в рамках молитвенного завтрака в минувший четверг. На встрече присутствовал вице-президент Майк Пенс.

Несмотря на то что во время своей избирательной кампании Трамп говорил о намерении ослабить санкции против России, связанные с ролью Москвы на Украине, Тимошенко после встречи с президентом сказала об обратном. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники, присутствовавшие при встрече, Тимошенко получила от Трампа заверения в поддержке Украины. Глава Белого дома снимет санкции с России только тогда, когда Москва выведет свои силы с украинской территории, утверждает украинский политик.

Тимошенко выразила уверенность в том, что президента США поддержит Украину. По словам нескольких участников частной встречи с Трампом, президент заверил Тимошенко, что не станет отменять санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет свои силы с территории Украины.