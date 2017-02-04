В Луганске при взрыве погиб глава «милиции» сепаратистов

В Луганске 4 февраля при взрыве фугаса погиб один из высокопоставленных деятелей так называемой «народной милиции» самопровозглашенной «Луганской народной республики» Олег Анащенко. По имеющейся информации, он находился в автомобиле вместе с еще одним человеком, имя и должность которого не называются. Происшествие расследуется пророссийскими сепаратистами, которые контролируют Луганск. Об этом сообщила «Украинская правда».

В последние месяцы неоднократно сообщалось о потерях среди лидеров сепаратистов. В конце января этого года в Москве скончался бывший так называемый «глава Луганской народной республики» Валерий Болотов. Его соратники сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Ранее, 16 октября 2016 года в Донецке был убит полевой командир сепаратистов самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Арсен Павлов по прозвищу «Моторола». 6 августа 2016 года в Луганске была взорвана машина нынешнего руководителя так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого, который остался жив.

За минувшую неделю в Донбассе резко обострилась обстановка, в районе Авдеевки, пригороде Донецка, фиксируются взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и вооруженными отрядами пророссийских сепаратистов. Конфликтующие стороны несут потери в живой силе и технике, есть жертвы среди мирного населения. По последним сообщениям, 4 февраля в Авдеевке установилось относительное затишье.