Узбекское ТВ: «Новость о том, что стамбульский стрелок оказался узбеком, повергла нас страданиям»

Телеканал «Ташкент» показал передачу о ввозимых в Узбекистан фильмах в мобильных телефонах, пропагандирующих порнографию и религиозный радикализм. Ровно полторы минуты в этом фильме было уделено Абдулкадыру Машарипову, напавшему в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле. До этого дня и правительство, и официальная пресса в Узбекистане хранили молчание о стамбульском стрелке, который оказался выходцем из Ферганской долины.

Полторы минуты о стамбульском стрелке

Основная часть передачи под названием «Темные пятна в душе» была посвящена работе спецгруппы, осуществляющей борьбу против попыток ввоза в Узбекистан с помощью мобильных телефонов фильмов, пропагандирующих порнографию и религиозный радикализм.

В передаче, которая была показана в эфире телеканала 2 февраля, не упоминалось ни имя Абдулкадыра Машарипова, ни то, что он является гражданином Узбекистана.

Также в передаче была предоставлена неправильная информация о том, что нападение на ночной клуб было совершено в столице Турции, а не в Стамбуле.

В 15-минутной передаче Абдулкадыру Машарипову было уделено ровно 1,5 минуты.

«К великому сожалению, сегодня среди тех, кто осуществляет теракты в различных горячих точках мира, встречаются и наши соотечественники. Не стоит ходить далеко –​ новость о том, что человек, совершивший террористическое нападение в первый день 2017 года в столице Турции, в результате которого погибли десятки людей, оказался узбеком, повергла нас страданиям. Естественно, возникает вопрос: когда же успела вырасти среди узбеков, которая издавна считалась великодушной и милосердной нацией, такая продажная и подлая молодежь. Не кажется ли вам, что на самом деле причиной этому стали на первый взгляд не бросающиеся в глаза равнодушие и безразличие?», – говорится в передаче узбекского телеканала.

Также в передаче «Темные пятна в душе» было заявлено о том, что в 2016 году спецгруппа предотвратила ввоз в страну 102 тысячи незаконных материалов.

Напомним, что в декабре 2015 года «Озодлик» сообщал о том, что в Узбекистане начала работу спецгруппа по выявлению лиц, имеющих связи с экстремистскими организациями, а также о том, что члены данной группы проводят в столичном аэропорту беседы с пассажирами, только что прибывшими в страну.

​Как сказал в беседе с нашим репортером один из сотрудников узбекского телевидения, передачи, касающиеся деятельности правоохранительных органов, в большинстве случаев передаются тележурналистам в готовом виде.

– В большинстве случаев передачи о деятельности сотрудников милиции, таможни, погранслужбы и Службы нацбезопасности готовим не мы. Нам предоставляют готовый текст и монтированные материалы. Наши сотрудники всего лишь озвучивают эти передачи, – сообщил «Озодлику» сотрудник узбекского телевидения.

«Абу Хорасани»

В ночь на 1 января 34-летний Абдулкадыр Машарипов, вооруженный автоматом Калашникова, открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которой были убиты 39 человек и еще 69 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка «Исламское государство».

Абдулкадыр Машарипов, также известный как Абу Хорасани, был задержан в ходе спецоперации в Стамбуле, длившейся 16 дней.

После задержания Машарипов признался, что приехал в Турцию из Ирана в январе 2016 года. Некоторое время он жил в городе Конья, затем получил приказ от боевиков «ИГ» совершить теракт в Стамбуле.

Однако до сегодняшнего дня ни правительство Узбекистана, ни официальная пресса в этой стране не сообщили никакой информации о Машарипове.

Спустя день после теракта в Стамбуле российское информагентство РИА Новости сообщило со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Узбекистана о том, что спецслужбы этой страны изучают ситуацию, связанную с задержанием Машарипова.

Чуть позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов является выходцем из узбекского города Коканд. По данным агентства, Машарипов жил в городе Фергане и шесть лет назад уехал из Узбекистана в Афганистан.

Помимо этого, из-за членства в террористической организации Машарипов был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц.

Как сообщило турецкое агентство, в настоящее время узбекские спецслужбы тесно сотрудничают с турецкими коллегами по делу Машарипова и заявили о своей готовности предоставить им данные следствия о действиях террориста в Узбекистане.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна