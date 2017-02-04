МОТ: Узбекистан отказался от детского труда при сборе хлопка

Международная организация труда (МОТ) в ходе своих наблюдений в Узбекистане пришла к заключению, что правительство этой страны отказалось от эксплуатации детского труда при сборе хлопка. В своем отчете, обнародованном 2 февраля, МОТ объявил о том, что в период своего мониторинга в рамках поддерживаемых Всемирным банком проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования, не обнаружил случаев детского и принудительного труда.

«Неприемлемость детского труда признают все слои общества: власти, преподаватели, специалисты, фермеры, родители и самими дети. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда», – говорится в отчете Международной организации труда (МОТ).

Данный отчет основан на мониторинге МОТ, проведенном в сентябре-октябре 2016 года во время хлопкоуборочного сезона в Узбекистане.

Однако, как утверждается в отчете международной организации, для некоторой категории людей, включая студентов, сотрудников учреждений образования и здравоохранения, а также государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается.

Авторы мониторинга пришли к заключению о необходимости применения дополнительных мер для предотвращения случаев использования принудительного труда среди взрослого населения страны. Как приводится в отчете МОТ, правительство Узбекистана также признало наличие подобной опасности.

Несмотря на то, что в Узбекистане достигнуто прекращение практики организованного детского труда при сборе хлопка, Всемирный банк и МОТ рекомендуют продолжать бдительно следить за тем, чтобы меры, направленные на недопущение детского труда в стране, в особенности среди учащихся 16-17 лет, действовали постоянно.

Как сообщили «Озодлику» местные наблюдатели в Узбекистане, несмотря на то, что в период хлопкоуборочного сезона в 2016 году власти не привлекали к уборке урожая учащихся, не достигших возраста 18 лет, вместо них на поля были вывезены сотни тысяч сотрудников бюджетных организаций.

Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) не раз сообщала о том, что ежегодно в Узбекистане повторяются случаи, когда массовому вывозу на сбор хлопка подвергаются более миллиона людей, включая медицинских сотрудников и студентов.

Более 100 известных мировых брендов и компаний отказались от использования узбекского хлопка из-за того, что в стране широко распространена практика использования детского труда при сборе урожая хлопка.

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