Ряд категорий жителей Приаралья получат скидки на авиабилеты «Узбекистон хаво йуллари»

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» согласно постановлению президента Шавката Мирзияева от 18 января «О государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы» вводит скидки в размере 50% от действующих тарифов на направлениях Нукус-Ташкент-Нукус и Ургенч-Ташкент-Ургенч, сообщается на сайте перевозчика.

Скидки доступны следующим категориям жителей региона Приаралья:

– пенсионерам, участникам и инвалиды войны 1941−1945 годов и приравненным к ним лицам, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– инвалидам, при наличии удостоверения или выписки из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности и лицу, сопровождающему инвалида при совместном следовании с ним;

– инвалидам с детства до 16 лет, при наличии удостоверения или выписки из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности, и лицу, сопровождающему инвалида при совместном следовании с ним;

– студентам, выезжающим на учебу, при предоставлении приглашения или направления в вуз или студенческого билета и справки с высшего учебного заведения;

– членам малообеспеченных семей, которым назначена материальная помощь через органы самоуправления граждан, при наличии справки органа самоуправления граждан на период выплаты материальной помощи.

Скидка предоставляется только от тарифа экономического класса. Совмещение нескольких видов скидок не разрешается. Применяется скидка, наиболее выгодная для пассажира.

Льготы для отдельных пассажиров, введенные в соответствии с действующим законодательством и международными договорами, сохраняются.