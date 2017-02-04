На жительницу Белгорода завели дело за прикуривание сигареты от свечи в храме

Следственный комитет Белгородской области завел дело на 21-летнюю девушку. Она разместила в Сети фото, на которых прикуривает сигарету от свечи в храме, что стало поводом для обвинений по ч.1 ст.148 УК РФ («публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), сообщает «Настоящее время» (НВ).

Следственный комитет узнал об инциденте благодаря рекламной публикации в газете «Чайковские новости». Она издается в городе Чайковский Пермского края, в 2000 км от Белгорода. Заметка была размещена в августе 2016 года и предлагала установить камеры видеонаблюдения в одной из местных компаний. В частности эти услуги предлагались «церквям, мечетям или другим места богослужения или молитв»: которые «подвержены актам вандализма или кражам».

«В храм заходят и асоциальные граждане с нечистыми помыслами, – было сказано в заметке. – Среди посетителей Церкви есть персонажи, которые намеренно снимают на фото свои гнустные (орфография автора заметки – НВ) поступки прямо у икон. Например, барышня 15-ти лет от роду (на фото), прикурила сигарету от свечи на паникодиле (орфография автора заметки – НВ) и разместила фото в соцсети. Конечно, этот поступок несравним с действиями участниц группы Pussy Riot в столичном храме Христа Спасителя в 2012 году, но говорит о явном неуважении требованиям порядка, дисциплины и уклада церкви».

История, которой была проиллюстрирована заметка, произошла год назад в белгородском Храме Георгия Победоносца.

В Свердловской области в настоящее время идет следствие по делу блогера Руслана Соколовского, который ловил в храме покемонов и выкладывал видео процесса в Сеть. Его также обвиняют по статьям о возбуждении ненависти и вражды и оскорблении чувств верующих, а кроме того по части первой статьи 138 УК РФ «незаконный оборот специальных технических средств». Это обвинение было добавлено после того, как следователи нашли при обыске у Соколовского ручку с видеокамерой.