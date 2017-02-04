США назвали возврат Крыма главным условиям снятия санкций с России

Новый посол США в ООН, экс-губернатор Южной Каролины Ники Хэйли (президент Дональд Трамп назначил ее на эту должность 24 января) сделала в ООН несколько жестких заявлений относительно российских санкций. Они стали неожиданностью для многих аналитиков, ожидавших, что Трамп ослабит антироссийские санкции уже в ближайший год и будет способствовать их снятию, так как он намекал на возможность признания аннексии Крыма во время своей избирательной кампании.

«США продолжают осуждать российскую оккупацию Крыма и призывают к немедленному ее прекращению», – заявила Хейли, выступая на экстренном заседании ООН, которое было посвящено обострению конфликта в Восточной Украине. – Крым является частью Украины. Наши санкции, которые связаны с Крымом будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не возвратить контроль над полуостровом Украину».

CNN со ссылкой на источники утверждает, что в Белом доме знали о позиции Хейли по вопросу санкций и не просили ее изменить, несмотря на то, что она не совпадает с позицией Трампа.

Хейли также резко высказалась по поводу российского участия в обострении конфликта в Донбассе (последние несколько дней Авдеевка и другие населенные пункты на линии разграничения подвергаются массированным обстрелам).