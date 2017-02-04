Юлдуз Усманова даст свой первый концерт после многолетнего запрета

После многолетнего запрета известная узбекская певица Юлдуз Усманова даст свой первый концерт во дворце искусств «Истиклол» в Ташкенте. Как сообщила в Instagram сама певица, в узбекской столице уже начата продажа билетов на концерт под названием «О, почитаемый человек» («Эй, азиз инсон»).

Данную информацию «Озодлику» подтвердили и во дворце искусств «Истиклол» в Ташкенте. Стоимость билетов составляет от 20 до 250 тысяч сумов (от 2 до 35 долларов США по курсу «черного рынка» валют).

После многолетнего негласного запрета, наложенного на творческую деятельность Юлдуз Усмановой, певица впервые появилась на телеэкранах 8 декабря 2016 года, на концерте, посвященном Дню Конституции Узбекистана. Тогда она выступила с песней «Хамроз».

Целых 11 лет власти Узбекистана не пускали Юлдуз Усманову на большую сцену, все это время она не появлялась на телевидении.

В то время запрет, наложенный на творчество знаменитой певицы, не смогла отменить даже старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, имевшая значительное влияние на принимаемые властями решения.

Вот как объясняла причину запрета сама Юлдуз Усманова в интервью радио «Голос Америки»:

«В Узбекистане больше всего запреты получала именно я…Это не связано с политикой…Просто я не понравилась одному человеку, небольшому человеку. Возможно, что сейчас этого человека уже нет, но в свое время он создал мне проблемы. И что с того? Это разве большая несправедливость? Это просто судьба…».

53-летняя бывшая депутат Юлдуз Усманова посвящала в свое время песни не только ныне покойному президенту Исламу Каримову и его старшей дочери Гульнаре, но и бывшему главе Туркменистана Сапармурату Ниязову, а также пророссийскому главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

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