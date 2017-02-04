Бывший заместитель премьер-министра Казахстана назначен послом в России

Уволенный 3 февраля с должности заместителя премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен послом страны в России. Ранее эту должность в Москве занимал Марат Тажин, который перешел на должность первого руководителя администрации президента Казахстана, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил новое назначение Имангали Тасмагамбетова его «личным пожеланием».

«Марат Тажин перешел в Аппарат Президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной, при этом было учтено его личное пожелание именно поработать на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение, потому что Москва – наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, что все это будет во благо наших дел, во благо страны», – заявил президент Назарбаева.

Имангали Тасмагамбетов занимал различные вышестоящие должности, был премьер-министром, акимом городов Алматы и Астана, акимом Атырауской области, министром образования и культуры, министром обороны, руководителем администрации президента Казахстана.