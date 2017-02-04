Туркменистан блокирует VPN, позволяющий обходить интернет блокировку

В Туркменистане абоненты мобильной связи испытывают проблемы с доступом в Интернет. По сообщениям из Туркменистана, проблемы, возникшие три дня тому назад, по всей видимости, направлены на блокировку VPN сервисов, сообщило 3 февраля радио «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода») .

Услуги VPN, позволяющие пользователю обходить блокировку в Сети, очень популярны в Туркменистане, где большинство социальных сетей, независимые новостный сайты и мессенджеры заблокированы. В то же время, сотрудники служб безопасности совершают обход мастерских и магазинов электронной техники и выявляют тех, кто помогает устанавливать программное обеспечение VPN на мобильные телефоны.

Сбои в доступе к мобильному Интернету у туркменских абонентов начались в начале этой недели. Как сообщили «Азатлыку» несколько ашхабадцев, со вторника 31 января было невозможно пользоваться Интернетом через мобильные телефоны. Но, к вечеру 1 февраля интернет заработал, но заходить на сайты через VPN сервисы невозможно.

«Во вторник и среду были технические сбои, но в среду вечером все заработало. VPN отдельная история, они не работают. Спецслужбы, видимо, обновили фильтры и заблокировали многие программы, обеспечивающие VPN доступ, поэтому они перестали работать. Скорее всего, перебои с интернетом были связаны с попыткой блокировки VPN», – сообщил «Азатлыку» житель Ашхабада (в целях безопасности имя не разглашается).

Но, он добавил, что абоненты начали находить новые программы, которые позволяют обходить блокировку.

«Назвали несколько программ, которые после обновления работают. Их уже начали распространять. Но, на базарах их устанавливать боятся», – сообщил наш собеседник.

Игра «в кошки-мышки» между властями и пользователями Интернета с блокировкой сайтов социальных сетей, независимых новостных сайтов и обходом этих блокировок в Туркменистане продолжается много лет. В республике в свободном доступе только сайты официальных новостных изданий и развлекательные интернет-страницы. Поэтому по всей стране на базарах и магазинах электронной техники есть специалисты, которые помогают установит VPN программы на мобильные телефоны.

По словам наших собеседников, сотрудники служб безопасности в последние недели проводят специальные рейды для выявление тех, кто оказывает такие услуги.

«По мастерским и телефонным магазинам на Русском базаре и Оптовом ходят провокаторы из МНБ и просят мастеров поставить им VPN, а потом согласившихся настройщиков забирают, проводят беседы, выясняют как много программ они установили. С них берут расписки, что они больше этим заниматься не будут. Пугают, угрожают реальными сроками, а хозяевам этих магазинов и мастерских угрожают конфискацией», – рассказал другой ашхабадец.

Стоит отметить, что пока блокировка VPN сервисов касается только мобильных телефонов. Пользователи Интернета через персональные компютеры могут обходить препятствия с помощью VPN.

Также сообщается, что в последние дни заработал мессенджер Line, которым до этого можно было пользоваться только через VPN. Специалист беседовавший с «Азатлыком» рассказал, что это может быть связано с тем, что спецслужбы получили технические возможности следить за пользователями этого мессенджера.

«В среду полностью заработал мессенджер Line. При этом работают опции голосовой связи и отправки фото, которые до вчерашнего вечера были отключены. Насколько мне стало известно, соответсвующие службы получили новое оборудование, позволяющее с большой скоростью обрабатывать трафик и определять пользователей, которые посылают фото, излишне проявляют недовольство и посещают диссидентские группы в Line», – отметил в беседе с «Азатлыком» специалист из Туркменистана, добавив, что, для тех, кто хочет оставаться незамеченным для «любопытного постороннего глаза», необходимо продолжать пользоваться VPN сервисами.

Также от нашей редакции можем добавить, что наиболее защищенными мессенджерами на сегодняшний день являются Signal и Whatsapp. Эти мессенджеры заблокированы в Туркменистане, но эту блокировку также можно обойти с помощю VPN.

Также есть VPN, специально разработанный для «Азатлыка». Его можно скачть здесь: http://www.azathabar.com/a/27989767.html

Усиление мер по блокировке VPN в Туркменистане наблюдается меньше чем за неделю до президентских выборов, в которых, по мнению наблюдателей, гарантирована победа действующего президента.

Туркменистан, по мнению международных организаций, является «злостным врагом Интернета».