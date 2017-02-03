В Узбекистане значительно сократились территории саксаула

В Узбекистане одной из острых остается проблема вырубки саксаула, древесина которого используется в качестве топлива, а молодые побеги – в качестве корма для скота, сообщил Podrobno.uz представитель экодвижения республики.

По его мнению, эта проблема будет беспокоить общество еще очень долгое время, пока не отпадет необходимость в использовании его как топлива.

«Сегодня значительная часть населения республики проживает в отдаленных районах, куда экономически просто невыгодно проводить газ и сложно завозить уголь. Несмотря на существующий запрет вырубки саксаула, в такой местности она приобрела массовый характер, что грозит его полным исчезновением. Мы задерживали за вырубку саксаула, иногда даже и плакать хотелось. Потому что понимаешь, что человек делает это не от хорошей жизни. Но, как говорится, закон есть закон. И каждый, кто его нарушает, несет наказание», – отметил эксперт.

В то же время, по словам эколога, введение запрета позволило усилить охрану саксауловых насаждений, но все равно этого недостаточно. Сегодня вырубка саксаула – еще и хороший бизнес. На черном рынке цена за машину этого вида топлива зимой очень высокая. Все это и приводит к значительному сокращению территорий реликтового растения.

Эксперт также отметил, что саксаул является первым естественным барьером от засухи, эрозии почвы и предотвращает наступление пустынь. Растет это дерево очень долго, и сейчас на прилавках мы видим в основном «молодняк». Уничтожение саксаула – это небольшой стратегический просчет государства, но большой просчет в территориальной экосистеме страны, который даст о себе знать в ближайшем будущем, заключил собеседник.

Саксаул – это реликтовое растение, которое занесено в Красную книгу и охраняется законом. Несмотря на то что сегодня дерево высаживается на дне Аральского моря для удерживания песков, за последние 30 лет территория саксаульных лесов сократилась в 10 раз, и сохраняется риск, что в ближайшие 10 лет будет срублено последнее дерево.