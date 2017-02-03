Почти миллион долларов собрали кыргызстанцы для пострадавших при авиакатастрофе

По состоянию на 11:00 часов 1 февраля на специальный счет МЧС Кыргызстана поступило 66 миллионов 737 тысячи 224 сомов, это более 962 тысяч долларов. Счет открыт, денежные средства продолжают поступать, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, прием помощи будет осуществляться до 1 февраля, с 11 февраля она будет распределена среди пострадавших и семей погибших.

31 января глава МЧС КР Кубатбек Боронов во время встречи с жителями села Дачи-СУ сказал, что специальный счет остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим. Он напомнил, что со всех регионов страны продолжает поступать и гуманитарная помощь.

Напомним, грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дачи-СУ близ аэропорта «Манас». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Гонконг – Стамбул. В результате авиакатастрофы 39 человек погибли, десятки людей пострадали.