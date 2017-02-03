Французский военный выстрелил в пытавшегося попасть в Лувр

По сообщениям СМИ, французский военнослужащий выстрелил в вооруженного ножом мужчину, который пытался попасть в музей Лувр в Париже. Сообщается, что мужчина ранен.

Многие средства массовой информации со ссылкой на неназванные источники в полиции сообщают, что мужчина пытался попасть в помещение магазина под музеем с чемоданом.

Полиция сообщает, что в районе произведена эвакуация. Министр внутренних дел Франции заявил в Twitter’e, что это «серьезный» инцидент.

Пресс-секретарь Лувра сообщила, что музей в настоящее время закрыт, однако она не подтвердила сообщения об эвакуации людей. Информационное агентство Reuters сообщает, что территория музея оцеплена полицией.

В минувшие два года Франция пережила серию нападений, ответственность за которые была возложена на исламистских боевиков.