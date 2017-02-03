Лукашенко: Минск избегает «хаоса и конфликта» вопреки давлению

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна должна противостоять тому, что он назвал попытками посеять «хаос и конфликт», а также должна избегать напряженности в отношениях с соседями. Авторитарный лидер, жестко правящий страной с 1994 года, заявил об этом сегодня в ходе масштабной пресс-конференции.

«Имеются силы, которые хотят ввергнуть Беларусь в хаос и конфликт», – заявил Лукашенко, добавив: «Мы сумели сохранить мир и стабильность» в сложной геополитической атмосфере.

Лукашенко сказал, что его не имеющая выхода к морю 10-миллионная страна расположена «в центре Евразийского континента», и подчеркнул, что она не выбирала себе соседей. «Мы должны быть друзьями со всеми нашими соседями. Ни Украина, ни Россия, ни Польша не чужды нам, – сказал он. – Они являются нашими соседями и были даны нам Богом».

Российская аннексия Крыма в 2014 году и оказание ею поддержки сепаратистам в войне на востоке Украины вызвала тревогу в регионе по поводу намерений Москвы.