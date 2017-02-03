В парламенте КР предложили сменить правительство

В Жогорку Кенеше началась кампания по сбору подписей за досрочную отставку правительства. Об этом стало известно после доклада кабинета министров в парламенте о результатах вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Выслушав отчет, депутаты подвергли резкой критике премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

В своих выступлениях депутаты указали, что правительство не справляется с возложенными на него обязанностями. Вслед за этим в стенах парламента сразу начали озвучиваться имена вероятных кандидатов на пост премьера.

Вчерашний отказ главы кабмина от участия в «правительственном часе» в парламенте после обеденного перерыва только подлил масла в огонь. Дошло до того, что лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и премьер Сооронбай Жээнбеков вступили в словесную перепалку. После чего депутат заявил об инициировании процедуры выражения вотума недоверия действующему составу правительства.

Тем временем лидер парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбек Бабанов заявил, что фракция намерена на своем заседании рассмотреть деятельность правительства и принять решение, касающееся дальнейшей судьбы кабинета министров. «После вступления в ЕАЭС товарооборот со странами организации снизился на 19%, в том числе, экспорт упал на 9%. И с Россией, и с Казахстаном у нас отрицательное сальдо торгового баланса. Правительство не предпринимает никаких решительных действий», – добавил он.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заявил, что не верит в способность главы правительства изменить ситуацию, и призвал Жээнбекова подумать о добровольной отставке. Глава правительства Сооронбай Жээнбеков рассказал о преимуществах членства страны в организации. Премьер пытался убедить депутатов, что все они будут со временем решены.