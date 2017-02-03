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Новости

Трамп: иммигранты должны разделять американские ценности

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп намерен добиться того, чтобы в страну могли въезжать только люди, разделяющие американские ценности.

Выступая 2 февраля на ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне, Трамп сказал, что речь прежде всего идет о «религиозной и личной свободе», главной угрозой для которых является терроризм.

По словам президента, в американском обществе недопустима дискриминация по религиозному признаку, но при этом граждане страны должны чувствовать себя в полной безопасности.

Трамп также отметил, что в Америке «самая великодушная иммиграционная система в мире» и есть люди, которые стремятся воспользоваться этим для «распространения насилия».

Американский лидер пообещал выстроить систему, которая будет гарантировать США от проникновения тех, кто может навредить стране.

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