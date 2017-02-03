Стали известны имена узбекистанцев, погибших в страшном ДТП в Москве (видео)

Полиция российской столицы возбудила уголовное дело по факту произошедшего 1 февраля ДТП в Новой Москве, в котором погибли девять человек. Среди погибших и пострадавших в страшной огненной аварии числятся граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Полиция подтвердила информацию о том, что трое узбекских трудовых мигрантов погибли, еще двое госпитализированы в реанимацию.

В результате ДТП, которое произошло 1 февраля этого года на Варшавском шоссе в Новой Москве, погибли девять человек, трое госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной версии полиции, в 15:30 по местному времени легковая машина Toyota с кыргызскими номерами выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом «УАЗ». По официальным данным полиции, на место ЧП были вызваны два спасательных вертолета.

– В результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. По предварительным данным, в результате ДТП погибли восемь человек, еще четверо госпитализированы в больницу. Движение транспорта в районе Варшавского шоссе в новой Москве затруднено, – заявила вчера журналистам представитель ГИБДД по Москве Любовь Высоцкая.

Чуть позже стало известно о том, что один из мужчин, получивший тяжелые травмы в результате автомобильной аварии, скончался в больнице.

Трое пассажиров микроавтобуса УАЗ сгорели заживо, также скончались еще пять пассажиров минивэна Toyota.

По информации полиции, «УАЗ» вез рабочих из Кыргызстана в миграционный центр, расположенный недалеко от места ДТП.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Репортер «Озодлика» в Москве смог выяснить через собственные источники о том, что среди погибших в ДТП числятся граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. МИД Кыргызстана уже сообщил о том, что в результате данной аварии тяжелые травмы получил водитель легкового автомобиля Toyota, являющийся гражданином этой страны.

Источники «Озодлика» сообщили о том, что в ДТП погибли трое узбекских трудовых мигрантов, еще двое госпитализированы в больницу.

Список погибших в страшной аварии в Новой Москве:

1. Акбаров Шавкатжон, 1995 года рождения, Узбекистан.

2. Сагизов Бахтияр, 1987 года рождения, Таджикистан.

3. Кузиев Абдуазиз, 1984 года рождения, Узбекистан.

4. Хайтматов Джамшид, 1997 года рождения, Узбекистан.

5. Сергеев Борис, 1956 года рождения, Российская Федерация, Чувашская республика.

Список лиц, госпитализированных в больницу с различными травмами после ДТП:

1. Махамадиев Сарвар, 1986 года рождения, Узбекистан.

2. Кылычбек Уулу, 1994 года рождения, Кыргызстан.

3. Алимкулов Юлдаш, 1988 года рождения, Узбекистан.

Врачи не разгласили имя мужчины, скончавшегося по дороге в больницу.

Также не установлены личности и гражданства лиц, сгоревших заживо в машине «УАЗ».

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