Узбекское государственное ТВ получило нового начальника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил нового председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Им стал теперь уже бывший министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Хуршид Мирзахидов. На новом посту он сменить Алишер Хаджаева, который бессменно руководил узбекским государственным телевидением с декабря 2005 года, передает Podrobno.uz.

Напомним, что Мирзахидов в 1995 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения, а в 2004 году – Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при Президенте, получил степень магистра управления бизнесом.

С 1994 по 2015 год работал в разных должностях в структурах Мининфокома, также заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций правительства, председателем правления государственной акционерной компании «Узпроммашимпэкс».

На сегодняшний день в Национальную телерадиокомпанию Узбекистана входят 14 теле- и радиоканалов: O`zbekiston, Yoshlar, Sport, Toshkent, Madaniyat va ma’rifat, Dunyo bo‘ylab, Bolajon, Navo, Diyor, Oilaviy, Kinoteatr, Uzhd, Mahalla и Play TV, а также ряд региональных телерадиокомпаний.