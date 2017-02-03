Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Узбекское государственное ТВ получило нового начальника

Хуршид Мирзахидов, председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Хуршид Мирзахидов, председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил нового председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Им стал теперь уже бывший министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Хуршид Мирзахидов. На новом посту он сменить Алишер Хаджаева, который бессменно руководил узбекским государственным телевидением с декабря 2005 года, передает Podrobno.uz.

Напомним, что Мирзахидов в 1995 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения, а в 2004 году – Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при Президенте, получил степень магистра управления бизнесом.

С 1994 по 2015 год работал в разных должностях в структурах Мининфокома, также заведующим Информационно-аналитическим департаментом по вопросам информационных систем и телекоммуникаций правительства, председателем правления государственной акционерной компании «Узпроммашимпэкс».

На сегодняшний день в Национальную телерадиокомпанию Узбекистана входят 14 теле- и радиоканалов: O`zbekiston, Yoshlar, Sport, Toshkent, Madaniyat va ma’rifat, Dunyo bo‘ylab, Bolajon, Navo, Diyor, Oilaviy, Kinoteatr, Uzhd, Mahalla и Play TV, а также ряд региональных телерадиокомпаний.

Back to top
XS
SM
MD
LG