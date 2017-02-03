В Таджикистане существенно снизилось доверие к имамам

Уровень доверия к имамам и другим священнослужителям в Таджикистане за последние четыре года упал примерно в пять раз. Об этом заявил заместитель руководителя Центра исламоведения Таджикистана Рустам Азизи со ссылкой на результаты общественного опроса.

Опрос продолжался четыре года – первые анкеты были розданы населению еще в 2012 году. «В прошлом году мы подвели итоги опроса, в ходе которого респонденты ответили на ряд вопросов касательно религии», – сказал Рустам Азизи.

По его словам, результаты опроса показали, что в последние годы уровень доверия к священнослужителям резко упал – если в 2012 году половина опрошенных доверяла им, то в прошлом году уровень доверия опустился до 9,7 %.

Рустам Азизи считает, что сейчас люди имеют больше возможности в получении информации религиозного толка – если раньше источником знаний были, в основном, религиозные деятели, то сейчас на все вопросы можно получить ответ в интернете.

Замруководителя Центра исламоведения опроверг мнение о том, что незнание религиозных постулатов является главной причиной вербовки жителей страны в ряды террористических и экстремистских групп. «Уровень религиозного образования в Таджикистане остается самым высоким среди стран бывшего СССР. Но дело в том, что одним лишь высоким уровнем религиозного образования невозможно предотвратить экстремизм», – говорит он.