Граждане Туркменистана за рубежом голосуют досрочно

Для граждан Туркменистана, проживающих за рубежом, началось досрочное голосование на выборах президента страны. В Ашхабаде представители ЦИК Туркменистана провели встречу с группой оценщиков БДИПЧ/ОБСЕ, приглашенной по инициативе туркменской стороны, на президентские выборы 12 февраля.

Ранее информационные агентства сообщали, со ссылкой на посла Туркменистана в РФ, об организации в зарубежных дипломатических представительствах страны досрочного голосования в период 2-11 февраля 2017. «Всего на выборах будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 – при дипмиссиях Туркменистана за пределами страны», – сообщил посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев.

На выборах президента Туркменистана 12 февраля 2017 года на пост президента претендуют 9 кандидатов. Мониторинг выборов будут осуществлять 3223 национальных наблюдателя. Также на выборы приглашены международные наблюдатели от СНГ, ШОС, ОБСЕ.

Согласно новой Конституции Туркменистана, утвержденной в сентябре 2016 года, президент страны будет избран сроком на семь лет.

В то же самое время, как сообщают независимые собеседники в Туркменистане, по мере приближения даты выборов, в национальных медиа усиливается пропаганда политики действующего президента, а также демонстрация ему представителями различных слоев населения публичного выражения преданности.