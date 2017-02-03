Маккейн призвал Трампа предоставить Украине боевое оружие

Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине боевое вооружение. В письме Трампу Маккейн обвинил в обострении конфликта в Донбассе Россию и поддерживаемых ей сепаратистов. По словам политика, санкции против Москвы необходимо сохранить до тех пор, пока аннексированный Крым не вернется под контроль Киева.

В Кремле отвергли обвинения в причастности к эскалации конфликта. На встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном Владимир Путин обвинил в срыве Минских договоренностей украинские власти. По его словам, таким образом Киев пытается «наладить отношения» с новой администрацией президента США.

Соединенные Штаты поставляют на Украину военное обмундирование и некоторые виды оборудования. Американские инструкторы также проводят обучение бойцов украинской Национальной гвардии. Ранее за предоставление Киеву боевого вооружения высказывался государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

Ситуация в Донбассе обострилась утром 29 января. Сепаратисты начали штурм в районе Авдеевской промзоны. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах своих позиций.