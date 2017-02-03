«Пусть отменят визу». Репортаж с таджикско-узбекской границы. Фото/видео

Таджикистан восстанавливает авиасообщение с Ташкентом: накануне, 1 февраля, авиакомпания «Сомон Эйр» официально объявила о начале реализации билетов по данному направлению.

Теперь, спустя 25 лет, у жителей двух соседних стран появилась возможность существенно упростить свой маршрут в обе страны: полет длится всего 45 минут. До сих пор граждане обеих стран пересекали границу наземным транспортом. 1 февраля группа журналистов радио «Озоди» побывала на ККП «Дусти», расположенном в Турсунзаде на таджикско-узбекской границе, и на месте понаблюдала за перемещением граждан в обе стороны.

​Хосият Сатторова, жительница Ферганы, после пересечения ККП «Дусти» сказала, что простые граждане с надеждой смотрят на возобновление дружеских отношений между Душанбе и Ташкентом. «Несмотря на то, что визовый режим еще никто не отменял, и для ее получения необходимо иметь на руках приглашение узбекской стороны, люди все равно воспрянули духом», – говорит она.

Спустя 10 лет у нее впервые появилась возможность навестить свою старшую сестру, которая сейчас лежит в больнице в Душанбе. «Отменили бы визу, открыли дорогу, облегчили бы людям жизнь. Вот мне позвонили, сообщили, что сестру госпитализировали, я и вышла в дорогу», – сказала женщина.

Таких семей, имеющих родственников по обе стороны таджикско-узбекской границы – сотни тысяч. Однако сложные правила перехода через границу до сих пор препятствовали частым взаимным поездкам.

КПП «Дусти» является одним из крупных на таджикско-узбекской границе. По наблюдениям жителей приграничья, за последние полгода перемещение через границу стало намного проще, а отношение пограничников – лучше. Ежедневно через данный КПП проходят десятки человек в обоих направлениях. Он расположен с таджикской стороны на территории района Турсунзаде, на узбекской стороне пункт пропуска называется «Сариасия».

За 1,5 часа, что мы простояли на посту «Дусти», со стороны Узбекистана в Таджикистан прошли примерно 15 человек, в обратном направлении – около 20 человек. Многие годами не видели своих родственников, которых разделяет граница, и мечтают лишь о скорейшем упрощении визового режима.

Абдурахмон Остонакулов, гражданин Таджикистана, только вернулся из Узбекистана, где повидался со своими женой и детьми. «Я живу в Таджикистане, жена с детьми – в Узбекистане. Когда собираюсь навестить их, жду официального приглашения от семьи, получаю визу и только потом еду в Узбекистан», – рассказал собеседник.

​Бахтовар Тагоев, житель села Боботог Сарыасийского района, говорит, что только спустя два года смог приехать к родственникам, проживающим в Гиссаре. По его словам, перемещение через границу действительно стало проще. «Сейчас практически нет никаких проблем. Намного проще пройти все пограничные процедуры, чем несколько лет назад», – отметил мужчина.

Мы заметили, что чуть поодаль от КПП на таджикской стороне в ожидании пассажиров стоят несколько такси.

Таксист Баходур Насриддинов уверен, что когда отменят визу и упростят переход границы, перемещение граждан в обоих направлениях рубежа будет оживленнее.

Протяженность государственной границы между Таджикистаном и Узбекистаном составляет 1332,9 километров. Согласно межправсоглашения между двумя странами, подписанному в 2002 году, на таджикско-узбекской границе установлено 16 пунктов пропуска: 9 имеют международный статус, остальные 7 – двусторонний. Четыре из них являются пунктами пропуска для железнодорожного транспорта. Двенадцать пунктов пропуска расположены в Согдийской области, четыре – в Хатлонской области и в Турсунзаде.

Материал «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»)