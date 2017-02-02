Возобновлено движение поезда «Ташкент-Андижан»

С 1 февраля возобновлено курсирование пассажирского поезда «Ташкент-Андижан-Ташкент», сообщает «Узжелдорпасс».

Железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» сообщала о временном приостановлении с 23 января курсирования пассажирских поездов сообщением «Ташкент-Андижан-Ташкент» в связи с проведением профилактико-технических работ.

Однако источники «Озодлика» сообщали о том, что причиной приостановления движения поездов по направлению «Андижан-Ташкент» стало опрокидывание грузового поезда, состоящего из 41 вагона, в результате схода оползня на Камчикском перевале, которое повлекло за собой повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что 23 января в Узбекистане ощущалось 3-4-бальное землетрясение с эпицентром в Кыргызстане.

Сообщалось, что именно это землетрясение стало причиной схода оползня. В результате временно было приостановлено движение поездов на железной дороге «Ангрен-Пап».