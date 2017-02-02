Астана выразила обеспокоенность в связи заявлениями российского депутата

Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к МИД России после высказывания российского депутата «о необходимости защищать интересы своих соотечественников по всему миру, в том числе проживающих в Казахстане». Заявление об этом члена комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павла Шперова прозвучало на заседании круглого стола в Госдуме 26 января.

1 февраля министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление о том, что «по инициативе казахстанской стороны» состоялся телефонный разговор первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. В опубликованном в среду заявлении МИД Казахстана говорится, что стороны подтвердили, что казахстанско-российские отношения строятся на основе договора о добрососедстве и союзничестве и договора о казахстанско-российской государственной границе.

«В высказываниях депутата [Шперова] содержались его территориальные претензии к Казахстану. По заверению российской стороны, обращение МИД Казахстана воспринято со всей серьезностью», – добавил Жайнаков, слова которого приводит местный новостной сайт Tengrinews.

46-летний Шперов, уполномоченный представитель фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госсовете Крыма, в ноябре был включен в санкционный список США. Ранее он был включен в черный список Европейского союза.

Российское информационное агентство «Интерфакс» приводит слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, который заявил в среду, что «в Москве никогда не ставили вопрос о возвращении земель Казахстана под контроль России».