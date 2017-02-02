Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран «Шенгенской зоны».

В ходе состоявшихся дебатов большинство европарламентариев поддержало решение о предоставлении безвизового режима, но были и те, в частности, евродепутаты от Великобритании и Голландии, кто счел решение преждевременным.

Ранее член Европарламента, докладчик по Грузии Мария Габриэль заявила, что из-за необходимости решения ряда технических вопросов граждане Грузии смогут без виз посещать страны ЕС с конца марта.

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, было отмечено, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению безвизового режима.