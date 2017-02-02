Трамп назвал разговор с премьером Австралии «самым худшим»

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом «худшим» из всех, которые он вел с лидерами иностранных государств. Об этом сообщает The Washington Post.

Разговор должен был длиться около часа, однако Трамп закончил его через 25 минут. По информации издания, президент США рассердился, когда Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии.

Позже Трамп написал в твиттере: «Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту дурацкую сделку!»

Премьер-министр Австралии, в свою очередь, рассказал, что беседа была «откровенной».



27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена прибывать в США в течение 90 дней. На 120 дней запрещен прием беженцев и на неопределенный срок запрещен въезд сирийским беженцам.