В Узбекистане сотрудников СЭС снова обязали собирать навоз

Как пожаловались «Озодлику» врачи и медицинские сестры Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Шурчинском районе Сурхандарьинской области, руководство поручило им ходить по домам местных жителей, определять количество навоза в каждом доме, составлять списки, а после раздавать навоз местным фермерам.

О том, что сотрудников Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) в Шурчинском районе Сурхандарьинской области принуждают собирать навоз, «Озодлику» сообщил один из врачей центра:

– Я работаю в Шурчинском центре санитарно-эпидемиологического надзора. Нас каждый день отправляют искать навоз. Ежедневно ходим по домам сельских жителей в поисках коровьего навоза. Разве это правильно, когда врачи СЭС занимаются поиском навоза, вместо своей основной работы?, – задается вопросом сотрудник шурчинского ЦГСЭН.

Медсестра, работающая в центре санитарно-эпидемиологического надзора также пожаловалась нашему репортеру на то, что местные власти превратили медицинских сотрудников в чернорабочих:

– Мы превратились в бесплатную рабочую силу для районного хокимията. Когда появляется неоплачиваемая работа, они всегда привлекают к ней врачей и учителей. Сейчас у нас на работе никого не осталось. Около 40 врачей и медицинских сестер поделены на группы и отправлены в районные села, – сетует шурчинская медсестра.

Вот что рассказала «Озодлику» эта же медсестра о работах, к которым привлекают медицинских сотрудников:

– Мы приезжаем в села и заходим в каждый дом со следующим вопросом: «Сколько тонн навоза есть в вашем доме?». Хозяин дома показывает нам навоз, после мы приблизительно оцениваем, сколько килограммов или тонн навоза имеется в этом доме. Затем спрашиваем у него, желает ли он продать этот навоз. Если он соглашается, то мы записываем это в свою тетрадь. Таким образом, мы ходим по селу и составляем список жителей, желающих продать навоз. Потом к ним приезжают фермеры, покупают у них навоз и отвозят его в свои поля.

Однако по словам шурчинской медсестры, многие местные жители не желают продавать свой навоз.

– У нас нет газа, проблемы со светом. В селах люди в основном готовят из навоза кизяк, который используют в качестве топлива, например, для сжигания в печи для обогрева дома или приготовления пищи. Поэтому многие говорят, что не будут не только продавать, но и отдавать кому-то. Тогда мы начинаем их просить, чтобы они дали 1-2 мешка навоза не для нас, а для государства, – говорит медсестра, работающая в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в Шурчинском районе.

В беседе с репортером «Озодлика» заместитель главного врача ЦГСЭН Шурчинского района Мусурмон Эшонкулов подтвердил информацию о том, что сотрудники центра отправлены на сбор навоза.

– Вопрос навоза – это вопрос республиканского, правительственного значения. Тем самым мы помогаем фермерам создать запасы навоза, – заявил заместитель главного врача районного ЦГСЭН.

На вопрос нашего репортера о том, какое отношение сотрудники ЦГСЭН имеют к сбору навоза, заместитель главного врача ответил следующее:

– Наши люди ходят по домам жителей, чтобы установить санитарное состояние и чистоту в каждом доме. Они проводят разъяснительные работы с тем, чтобы жители вынесли наружу накопившийся мусор и навоз.

Как сказал «Озодлику» не представившийся сотрудник хокимията (администрации) Шурчинского района, сотрудники ЦГСЭН отправлены на сбор навоза на основании приказа главы Сурхандарьинской области и премьер-министра Узбекистана:

– На основании поручения премьер-министра республики, работа по предоставлению фермерам местных удобрений, уборке коровников и туалетов, проведение дезинфекции в этих местах возложена на сотрудников СЭС. Они предоставляют местным сходам граждан списки о накопленном у местных жителей навозе, а те, в свою очередь, вызывают фермеров и отдают им этот навоз, – заявил нашему репортеру чиновник районной администрации.

В Узбекистане очень часто встречаются случаи, когда сотрудников и работников бюджетных организаций принудительно привлекают к работам, не имеющих никакого отношения к их прямым профессиональным обязанностям.

В июле прошлого года «Озодлик» сообщал о том, что в сотрудников ЦГСЭН в Учкуприкском районе Ферганской области принуждают ходить по домам местных жителей и собирать коровий навоз.

В марте 2015 года учеников школ в Уйчинском районе Наманганской области заставили принести по мешку навоза.

Международные организации регулярно подвергают критике правительство Узбекистана за принуждение бюджетников к работам по очистке пшеницы от сорной травы, прополке хлопчатника, а также по сбору урожая хлопка.

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