Правительство Узбекистана утвердило механизм приобретения льготного жилья гражданами, проживающими в городах республики и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает интернет-издание Podrobno.uz.

Кабинет Министров республики утвердил Положение о порядке финансирования строительства и реконструкции, а также реализации квартир в многоквартирном доме молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и другим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Определять лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при реализации квартир в многоэтажном доме будут территориальные комиссии.

Преимущественным положением при этом пользуются граждане республики, у которых в наличии имеется один из семи критериев.

Первый из них – это отсутствие собственного жилья и проживание в жилом помещении на условиях найма (аренды), безвозмездного пользования или в ветхих жилых домах.

Второй – проживание совместно с другой или другими семьями в одном жилом доме (одной квартире).

Третий – многодетная семья.

Четвертый – воспитание ребенка (детей) матерью (отцом) в неполной семье.

Пятый – наличие в составе семьи лица, страдающего тяжелым видом хронического заболевания и нуждающегося в проживании в отдельном помещении в соответствии с законодательством.

Шестой – наличие в составе семьи инвалида первой группы.

И, наконец, седьмой критерий – это несоответствие площади жилья социальной норме площади жилья, предусмотренной законодательством.

Сообщается, что для приобретения квартиры в многоквартирных домах граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, подают в территориальную комиссию заявление, документы, подтверждающие финансовое состояние заемщика (созаемщиков), документы, подтверждающие соответствие лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий, требованиям одного из семи критериев.За подлинность и достоверность представленных документов отвечает сам заявитель.

Документы принимаются территориальной комиссией по описи, копия которой с распиской вручается физическом лицу, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, с отметкой о дате приема документов.

Заявления вносятся в электронный реестр с регистрацией в отдельном журнале заявлений на предоставление квартиры с целью улучшения жилищных условий, при этом вносятся в журнал последовательно, по мере их получения.

Рассмотрение заявления без его предварительной регистрации в журнале запрещается. Территориальная комиссия обязана рассматривать заявления по мере их поступления и очередности регистрации в журнале не реже одного раза в неделю и обязательно с соблюдением принципа прозрачности.

По результатам изучения территориальной комиссией принимается протокольное решение о закреплении за физическим лицом, нуждающимся в улучшении жилищных условий, квартиры в многоквартирном доме либо об отказе с указанием конкретных и обоснованных причин отказа.

В случае принятия протокольного решения об отказе в закреплении квартиры секретарь территориальной комиссии в течение двух рабочих дней направляет (вручает) лицу, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, письменное уведомление с указанием конкретных причин отказа и срока, в течение которого гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных условий, устранив указанные причины может представить документы для повторного рассмотрения, а также направляет копию протокольного решения территориальной комиссии в соответствующий филиал банка.

Срок, в течение которого гражданин, нуждающийся в улучшении жилищных условий, вправе устранить причины отказа в закреплении квартиры и представить документы для повторного рассмотрения, не может быть менее пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления об отказе в закреплении квартиры.

Заявление, поданное физическим лицом, нуждающимся в улучшении жилищных условий, по истечении срока, указанного в письменном уведомлении об отказе в закреплении квартиры, рассмотрению не подлежит. Но надежды еще остаются. Повторное заявление можно подать в следующем году.

Территориальная комиссия ежегодно в срок до 1 февраля завершает закрепление физических лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на все квартиры в строящихся многоквартирных домах в рамках Программы на текущий год и до 1 апреля представляет в банк протокольное решение территориальной комиссии с полным перечнем потенциальных заемщиков на все квартиры в строящемся многоквартирном доме на предстоящий год.

Ипотечные кредиты для приобретения квартиры в многоквартирном доме предоставляются физическим лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сроком на 20 лет, включая 3-х летний льготный период, с процентной ставкой в размере 7 процентов годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан в последующем периоде. При этом процентная ставка с шестого года устанавливается исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, действующей на дату представления заявления физическим лицом для получения кредита и фиксируется в кредитном договоре.