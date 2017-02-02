В КР открыли «горячую линию» для консультации относительно опасных виртуальных игр

Для получения квалифицированной консультации по вопросу вовлеченности подростков в виртуальные игры будут работать «горячие линии» 111 и 185. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

По ее данным, номер 111 работает по всей республике, 185 ​– по городу Бишкек. Все звонки на телефон «горячей линии» бесплатны как с мобильных, так и стационарных телефонов.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сказала, что в обществе широко обсуждаются виртуальные игры, распространяемые среди подростков и детей посредством социальных сетей. По ее словам, необходимо приложить все силы для того, чтобы предотвратить распространение подобных игр, которые могут привести к трагическим последствиям. «Родители должны проявить бдительность и внимание к своим детям, в частности усилить контроль за времяпрепровождением детей в социальных сетях», ​– акцентировала внимание она.

Напомним, в КР из-за виртуальных игр «Синий кит» или «Тихий дом», которые, как сообщается, представляет угрозу для психики детей и подростков, милиция и учителя призывают родителей обратить внимание, в какие игры играют их дети в Интернете. Также милиция обращается к родителям и педагогам проявлять бдительность.

1 февраля ученик 8-класса гимназии №12 совершил в 4 утра суицид, спрыгнув с четвертого этажа. По одной из версий не исключается, что он играл в одну из опасных виртуальных игр, в которых содержатся призывы к совершению суицида.