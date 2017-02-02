Обещанный музей Ислама Каримова в Ташкенте не открылся

Правительство Узбекистана и семья покойного Ислама Каримова дружно промолчали об обещанном открытии музея первого президента 30 января – в день его рождения. Накануне, в день рождения первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в республике прошли памятные мероприятия, но главное событие дня – открытие музея его имени – не состоялось, сообщает Ц-1.

Открытие музея задумывалось как главное событие к первому дню рождения Каримова без него самого.

Эту информацию подтверждали многочисленные сообщения официальных СМИ в стране, а также младшая дочь покойного – Лола Каримова-Тилляева.

Последняя писала на своих страницах в соцсетях, что рабочая резиденция ее отца – «Оксарой» будет преобразован в музей первого президента, открытие которого состоится в ближайший день рождения бывшего главы государства.

Но 30 января ни Каримова-Тилляева, ни власти страны, ни странно возникшие фан-группы Каримова не проронили ни слова о музее.

Бывшая резиденция президента осталась запретным объектом для соотечественников даже после его смерти. Здание все еще охраняют милиционеры, вдоль дороги висят знаки, запрещающие фото- и видеосъемку. Хотя «будки бдительности» опустели, пишет Ц-1.