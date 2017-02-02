Туркменистан ввел новые ограничения перевода денег студентам за рубеж.

Туркменистан ввел новые ограничения перевода денег студентам, обучающимся за рубежом.

В настоящее время, для осуществления населением перевода денег студентам, обучающимся за пределами страны, требуется предоставление справки с места учебы, с указанием стоимости обучения. Сумма перевода не должна превышать указанной в справке.

Об этом «Азатлыку» (Туркменской редакции радио «Свобода») сообщили студенты, обучающиеся в иностранных вузах.

«К примеру, если обучение стоит 200 долларов, домашние не могут оправить больше этой суммы», – рассказал студент из Туркменистана, обучающийся в Беларуси.

Вот, что рассказал «Азатлыку» студент, обучающийся в Российской Федерации: «Нас об этом предупредили и в учебной части университета. Нам сообщили, что без справки не только перевести деньги, но даже из страны не выпустят».

Новые требования, ограничивающие сумму отправляемых средств на обучение граждан Туркменистана за рубеж, являются очередным ограничением в сфере денежных переводов за пределы страны.

Для отправки денег за рубеж банковским переводом, также посредством услуг Western Union, требуется пакет документов, удостоверяющих личность, степень родства отправителя и получателя, а также справки с места работы с указанием размера дохода отправителя.

«Мои родители вот уже полгода не могут отправить мне деньги. Из-за отсутствия денег, не то, чтобы учиться, но приходится и работать где попало», – рассказал студент из Туркменистана, обучающийся в Украине.

Ограничения в сфере денежных переводов касаются и средств, отправляемых в Туркменистан.

Согласно официальным требованиям в Туркменистане для получения перевода, получателю необходимо предоставить копии документов отправителя, подтверждающих его доход и степень родства с ним.

Правилами предусмотрена выдача наличных средств только в национальной валюте Туркменистана по официальному курсу ЦБ.

Официальный курс туркменской национальной валюты в отношении доллара США с 1 января 2015 года сохраняется на уровне 3.5 маната. С 1 января 2016 года наличный обмен валют в стране полностью отменен.

Неофициальная стоимость иностранной валюты на «черном рынке» превышает 6 манатов за один доллар США.