В Кыргызстане началась операция «Преемник». Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») заявил депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, для того, чтобы передать власть своему преемнику, в постсоветских странах президенты досрочно прекращали свои полномочия главы государства.

«Так сделал Борис Ельцин, в Украине тоже так было. Они уходят немногим раньше и оставляют своего человека во власти. Приход Аалы Карашева депутатом в парламент можно назвать элементом этого классического сценария», - считает депутат.

Напомним, Карашев пришел в парламент на место депутата Нурмахаммата Баяхунова, который досрочно сдал мандат по собственному желанию.

Карашев до этого занимал пост заместителя руководителя аппарата президента.