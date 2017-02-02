Россия отвергла обвинения Украины в обстреле самолета

Штаб российского Черноморского флота отверг обвинения в обстреле самолета ВМС Украины Ан-26 охраной российской стороной.

Как заявил «Интерфаксу» представитель штаба (имя которого не называется), самолет совершал «провокационные заходы на вышки с предельно низкой высоты», ему были поданы «четыре световых сигнала из сигнального пистолета», «никакой угрозы» для него не было.

Ранее в среду министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что самолет Ан-26 получил повреждения в результате обстрела во время тренировочного полета над Одесским газовым месторождением. По словам министра, огонь велся из стрелкового оружия. Самолет удалось посадить, экипаж не пострадал.

Одесское газовое месторождение было захвачено Россией после аннексии ею Крыма в 2014 году.